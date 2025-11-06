Мир
Политолог высказался о начале гонки вооружений между Россией и США

Политолог Дудаков: Гонка вооружений в мире началась уже давно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lockheed Martin / Randy A. Crites/Handout / Reuters

Гонка вооружений между Россией и США идет уже давно, так как Америка прекратила соблюдать многие ограничительные договоры, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Гонка вооружений в мире идет уже давно. После того, как США де-факто прекратили со своей стороны соблюдать очень многие международные соглашения об ограничении тех или иных категорий вооружений. У нас остался пока что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Судя по нынешней позиции администрации [президента США Дональда] Трампа, вполне допускаю, что и ему осталось не так много времени», — сказал Дудаков.

По его мнению, США обеспокоены тем, что отстают в этой гонке от России и Китая.

Ранее президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям. Этому предшествовало заявление главы Минобороны Андрея Белоусова о целесообразности немедленной подготовки к таким испытаниям.

До этого Трамп распорядился провести испытания ядерного оружия в США. Американский лидер сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

