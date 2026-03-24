В Госдепе США назвали «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

Замгоссекретаря США Динанно назвал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно назвал подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» запредельными. Его заявление в ходе слушаний в американском Сенате приводит РИА Новости.

«Российские (...) системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам. (...) Подводная система "Посейдон", "Буревестник", их крылатая ракета с ядерной силовой установкой», — сказал чиновник.

Динанно не пояснил, что имел в виду под словом «запредельный». Представитель Госдепа также выразил обеспокоенность наличием у России подобных видов вооружений.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты оставили без внимания предложение президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Срок действия соглашения истек 5 февраля 2026 года.