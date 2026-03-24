В Госдепе США назвали «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

20:40, 24 марта 2026Мир

Замгоссекретаря США Динанно назвал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно назвал подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» запредельными. Его заявление в ходе слушаний в американском Сенате приводит РИА Новости.

«Российские (...) системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам. (...) Подводная система "Посейдон", "Буревестник", их крылатая ракета с ядерной силовой установкой», — сказал чиновник.

Динанно не пояснил, что имел в виду под словом «запредельный». Представитель Госдепа также выразил обеспокоенность наличием у России подобных видов вооружений.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты оставили без внимания предложение президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Срок действия соглашения истек 5 февраля 2026 года.

    Последние новости

    Эрдоган высказался о вступлении Турции в войну с Ираном

    Предсказан счет в матче между сборными России и Никарагуа

    Норвежский профессор рассказал о растущей зависимости Европы от США

    В Ленинградской области сбили беспилотник

    Десятки депутатов Верховной Рады отказались прийти на заседание из-за угроз

    Женщин предупредили об опасности мужчин с простатитом

    Стало известно об ударе «Гераней» по управлению СБУ в одном из регионов Украины

    Стало известно об инциденте во время выступления жены Зеленского в Белом доме

    Samsung заплатит за умышленное замедление смартфонов

    Галустян сравнил Москву с индийскими городами

    Все новости
