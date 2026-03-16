11:45, 16 марта 2026

Лавров заявил об отсутствии ответа США на инициативу Путина

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

США оставили без внимания предложение президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении, опубликованном в Telegram-канале МИД.

«Выдвинутая президентом Путиным инициатива о дальнейшем добровольном соблюдении сторонами ДСНВ заложенных в нем центральных количественных ограничений была оставлена без ответа американской стороной», — отметил глава ведомства.

По словам Лаврова, по-прежнему также отсутствует перспектива вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он добавил, что США так и не ратифицировали этот документ.

5 февраля истек срок действия ДСНВ между США и Россией. Несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа формально проявляла интерес к сделке с Москвой, никаких шагов с американской стороны предпринято не было.

