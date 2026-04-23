Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:36, 23 апреля 2026Россия

Минобороны выпустило заявление после атаки ВСУ на промышленность региона России

ВСУ в ночь на 23 апреля выпустили по регионам России 154 БПЛА самолетного типа
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 22 на 23 апреля выпустили по регионам России 154 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Заявление с таким содержанием выпустило Министерство обороны России.

По информации оборонного ведомства, атаке подверглись десять регионов России, среди которых Крым, Астраханская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская и Самарская области. Также БПЛА были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

Сообщение Минобороны появилось после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева об атаке ВСУ на промышленность города Новокуйбышевск.

Известно, что смертельные ранения при налете ВСУ на Самарскую область получил один человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok