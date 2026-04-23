Минобороны выпустило заявление после атаки ВСУ на промышленность региона России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 22 на 23 апреля выпустили по регионам России 154 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Заявление с таким содержанием выпустило Министерство обороны России.

По информации оборонного ведомства, атаке подверглись десять регионов России, среди которых Крым, Астраханская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская и Самарская области. Также БПЛА были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

Сообщение Минобороны появилось после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева об атаке ВСУ на промышленность города Новокуйбышевск.

Известно, что смертельные ранения при налете ВСУ на Самарскую область получил один человек.