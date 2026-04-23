16:08, 23 апреля 2026Россия

В России сделали вывод из массированной атаки ВСУ по промышленным объектам России

У ВСУ не увидели проблем с мощностями и производством беспилотников
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет проблем с производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, что позволяет им регулярно запускать по России более сотни таких снарядов. Такой вывод из массированной атаки ВСУ по промышленным объектам России сделали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

В публикации издания отмечается, что Украина направила множество БПЛА самолетного типа по нефтяной инфраструктуре России, электроподстанциям и химическим предприятиям.

«Статистика остается прежней: 100+ беспилотников в среднем отмечается практически каждый день. Это показывает, что с мощностями и производством у противника каких-то сложностей нет, а с выделением нового кредита и подавно не будет», — отметили авторы портала.

Как сообщалось ранее, в ночь на 23 апреля атаке подверглись десять регионов России, среди которых Крым, Астраханская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская и Самарская области. Также БПЛА были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

