Жога заявил о доступности уральских регионов для ударов ВСУ

07:51, 25 апреля 2026Россия

Жога заявил, что уральские регионы стали доступны для ударов украинских дронов
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Уральские регионы стали доступны для ударов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем Telegram-канале.

«Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны», — предупредил он.

Ранее 25 апреля беспилотники ВСУ появились в небе над Екатеринбургом. Один дрон врезался в многоэтажный жилой дом, пострадали шесть человек, одну женщину госпитализировали.

Также БПЛА были замечены над Челябинском. Система ПВО отразила атаку на один из объектов инфраструктуры.

