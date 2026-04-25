Жога заявил о доступности уральских регионов для ударов ВСУ

Жога заявил, что уральские регионы стали доступны для ударов украинских дронов

Уральские регионы стали доступны для ударов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем Telegram-канале.

«Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны», — предупредил он.

Ранее 25 апреля беспилотники ВСУ появились в небе над Екатеринбургом. Один дрон врезался в многоэтажный жилой дом, пострадали шесть человек, одну женщину госпитализировали.

Также БПЛА были замечены над Челябинском. Система ПВО отразила атаку на один из объектов инфраструктуры.