Украина выпустила больше сотни дронов по регионам России

Минобороны: Средства ПВО уничтожили 127 беспилотников ВСУ над 14 регионами РФ

В ночь на 25 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили больше сотни украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над 14 регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. В общей сложности силы ПВО сбили 127 украинских беспилотников.

Ранее беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Екатеринбурге. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, из здания было эвакуировано 50 человек. После атаки шесть человек обратились за медицинской помощью.