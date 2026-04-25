Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:57, 25 апреля 2026Россия

Российский губернатор рассказал о попытке удара по объекту инфраструктуры

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Челябинской области пресечена попытка атаки на один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram.

По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность.

До этого Telegram-канал Shot сообщил о взрывах над Челябинском. По словам местных жителей, от громких звуков сработали сигнализации у машин, а в одном из районов был виден дым. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку украинских беспилотников.

Также атаке подвергся Екатеринбург. Украинский дрон врезался в жилую многоэтажку, эвакуировано 50 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok