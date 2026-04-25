Российский губернатор рассказал о попытке удара по объекту инфраструктуры

Текслер: Пресечена атака на объект инфраструктуры в Челябинской области

В Челябинской области пресечена попытка атаки на один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram.

По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность.

До этого Telegram-канал Shot сообщил о взрывах над Челябинском. По словам местных жителей, от громких звуков сработали сигнализации у машин, а в одном из районов был виден дым. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку украинских беспилотников.

Также атаке подвергся Екатеринбург. Украинский дрон врезался в жилую многоэтажку, эвакуировано 50 человек.