Трамп решил перестроить Белый дом ради бального зала. Зачем ему это надо и какие недостатки уже нашли в проекте?

Трамп назвал строящийся бальный зал Белого дома самым красивым в мире

21 октября президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о начале строительства бального зала в Белом доме для приема глав государств и других категорий гостей. В этот же день рабочие начали демонтаж восточного крыла здания ради возведения объекта, а президент публично выступил на фоне стройки.

Вы слышите звук строительных работ? Когда я слышу этот звук, он напоминает мне о деньгах Дональд Трамп президент США

По словам политика, после реконструкции Белый дом получит «самый красивый» бальный зал в мире. Американский лидер также подчеркнул, что строительство ведется за счет его собственных средств и частных пожертвований, в том числе от «щедрых патриотов» и крупных американских компаний.

Более 150 лет каждый президент мечтал о бальном зале в Белом доме для проведения торжественных приемов, государственных визитов и так далее. Для меня большая честь быть первым президентом, который наконец-то осуществил этот столь необходимый проект — без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков! Дональд Трамп президент США

Трамп задумал реконструкцию еще до победы на выборах

Действующий президент США неоднократно выступал с идеей перестройки Белого дома еще до первого президентского срока:

в 2010 году предприниматель связался с советником тогдашнего президента США Барака Обамы Дэвидом Аксельродом и заявил о готовности стать подрядчиком;

в 2016 году Трамп направил администрации Обамы предложение о строительстве и оценил смету в 100 миллионов долларов. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест подтвердил предложение, однако высмеял его;

как заявил американский лидер, еще до победы на президентских выборах 2024 года он направил инициативу администрации теперь уже бывшего президента США Джо Байдена, однако не получил ответа.

После вступления в должность 6 февраля 2025 года политик сделал «предложение самому себе» и добавил, что бальный зал «ничего не будет стоить» казне.

$200 миллионов составит стоимость строительства бального зала в Белом доме

Как сообщает NBC News, площадь помещения составит 8,36 тысячи квадратных метров. Создатели проекта планируют расширить вместимость зала восточного крыла с 200 посадочных мест до 650. По словам президента США, бальный зал будет соответствовать нуждам гостей, множеству из которых во время мероприятий приходится находиться в шатрах под тентами на южной лужайке Белого дома.

При этом площадь Белого дома составляет 5,1 тысячи квадратных метров, без учета восточного и западного крыльев

По информации The Wall Street Journal, министерство финансов США разослало распоряжение сотрудникам не распространять фото строительных работ в Белом доме. Чиновники ведомства обеспокоились публикацией чувствительной информации, так как штаб-квартира американского Минфина расположена рядом с местом стройки.

Демонтаж части Белого дома начался еще до утверждения проекта: администрации Трампа предстоит представить планы Национальной комиссии по планированию капиталовложений, которая курирует федеральное строительство в Вашингтоне и соседних штатах. При этом отмечается, что ведомство не обладает юрисдикцией в отношении сноса зданий.

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Что собираются реконструировать?

Восточное крыло Белого дома было возведено в 1902 году по инициативе 26-го президента США Теодора Рузвельта в качестве входного пространства для приема гостей. Изначальное помещение было небольшим по размеру и использовалось преимущественно в рамках публичных мероприятий.

В 1942 году восточное крыло было перестроено в двухэтажное здание: главной целью стало строительство подземного бункера, в котором в настоящий момент располагается Президентский центр чрезвычайных операций. Бункер стал местом совещаний экс-президента США Джорджа Буша после атак 11 сентября 2001 года, а также Дональда Трампа во время протестов движения Black Lives Matter (BLM) в 2020 году.

На первом этаже расположилась входная группа для посетителей, а на втором — кабинеты по приему корреспонденции Белого дома и специалистов по связям с общественностью. С 1977 года по решению жены 39-го президента США Джимми Картера Розалин в здании также находится офис первой леди США.

Фото: Alex Brandon / AP

Что еще запланировал Трамп?

4 июля Трамп анонсировал бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Белого дома, хотя руководство турнира официально не объявляло о проведении поединка. По словам американского лидера, бой пройдет 14 июня 2026 года и будет приурочен к 250-летию со дня подписания Декларации о независимости США.

Свое участие в состязании подтвердил экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор, заявив, что в рамках турнира он проведет поединок против американца Майка Чендлера. «Cделка заключена и подписана. Макгрегор будет биться в Белом доме на 250-летие США», — высказался бывший боец.

15 октября CNN со ссылкой на источники сообщил о планах американского лидера возвести в Вашингтоне триумфальную арку в честь 250-летия США рядом с мемориалом Линкольну. По информации телеканала, проект монумента подготовил архитектор Николя Лео Шарбонно из архитектурного бюро Harrison Design. Официально о строительстве объекта пока не сообщалось.

29 августа Трамп повелел строить правительственные здания в стране лишь в классическом греческом или римском стилях. По мнению политика, возведение зданий государственных учреждений исключительно в античном стиле визуально свяжет современное государство с истоками демократии в античности, а также послужит напоминанием о правах и обязанностях граждан по поддержанию и сохранению государственных институтов.

Президент США раскритиковал архитектурные решения, используемые при строительстве правительственных зданий начиная с 1960-х годов: с того момента, отметил он, традиционные проекты сменились «модернистскими и бруталистскими». Он предположил, что визуальная непривлекательность зданий повлияла на отношение граждан к органам власти.

[Отцы-основатели США] хотели, чтобы общественные здания Америки вдохновляли народ и поощряли гражданскую добродетель. Президент Джордж Вашингтон и госсекретарь Томас Джефферсон сознательно создавали самые важные здания в Вашингтоне, округ Колумбия, по образцу классической архитектуры древних Афин и Рима Дональд Трамп президент США