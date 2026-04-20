Фон дер Ляйен высказалась о победе пророссийского политика на выборах в стране ЕС

Фон дер Ляйен поздравила Радева с победой на парламентских выборах в Болгарии

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила бывшего президента Болгарии Румена Радева с победой его партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах. Ее заявление опубликовано в соцсети X.

«Поздравляю Румена Радева с победой на парламентских выборах. Болгария — полноправный член европейской семьи и играет важную роль в решении наших общих задач», — написала фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что с нетерпением ждет совместной работы с новым руководством страны во имя процветания и безопасности Болгарии и Европы.

Ранее сообщалось, что партия Радева, считающегося пророссийским политиком, занимает первое место на парламентских выборах с результатом в 44,7 процента голосов после подсчета более 90 процентов бюллетеней.