Партия пророссийского политика одержала победу на выборах в стране ЕС

Партия бывшего президента Болгарии Радева победила на парламентских выборах

Партия бывшего президента Болгарии и пророссийского политика Румена Радева победила на парламентских выборах в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные предварительные результаты.

«Партия "Прогрессивная Болгария", возглавляемая бывшим президентом Болгарии Руменом Радевым, лидирует на прошедших в воскресенье парламентских выборах», — говорится в заявлении.

Уточняется, что партия набрала 44,7 процента голосов после подсчета 91,68 процента бюллетеней.

Ранее в Европе заявили, что Радев имеет большие шансы на победу на парламентских выборах, а также якобы является «троянским конем» России. Отмечается, что Радев «ближе к России, чем любой другой премьер-министр республики из недавнего прошлого».