20:45, 18 апреля 2026Мир

В Европе испугались возможного появления «троянского коня» России

FT назвала кандидата в премьеры Болгарии Радева троянским конем России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Румен Радев

Румен Радев . Фото: Valentina Petrova / AP

Бывший президент Болгарии и кандидат в премьер-министры страны Румен Радев имеет большие шансы на победу на парламентских выборах, а также якобы является «троянским конем» России. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Зная подход Радева к России, существует риск формирования пророссийского правительства в критический момент — он станет троянским конем России в Европе», — приводит издание слова депутата Европейского парламента (ЕП) Валери Хайер.

Авторы материала указали, что Радев «ближе к России, чем любой другой премьер-министр республики из недавнего прошлого», поскольку еще будучи президентом, он не критиковал специальную военную операцию (СВО) на Украине и выступал против санкционной политики Европейского союза (ЕС).

16 апреля стало известно, что Евросоюз насторожен позицией Радева по Украине. Также отмечается, что политик неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти.

