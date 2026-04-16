Предстоящие выборы в стране НАТО насторожили ЕС из-за Украины

Европейский союз (ЕС) насторожен позицией главного кандидата на предстоящих выборах в Болгарии, бывшего президента страны Румена Радева по Украине. Об этом сообщает Politico.

«Политическая повестка Радева также остается весьма туманной, и у Брюсселя есть все основания относиться к нему с настороженностью. Радев уже давно занимает позицию, близкую к линии Кремля в отношении Украины, и неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти», — говорится в статье издания.

Отмечается, что политик выступает с обещаниями побороть всепроникающее «мафиозное государство», которое, по его утверждению, подрывает устои самой бедной страны ЕС.

С 2021 года в Болгарии сменилось семь премьер-министров — ни один из них не отработал полный срок, а выборы 19 апреля станут восьмыми за последние пять лет.

Согласно опросам, движение Радева «Прогрессивная Болгария» может набрать лишь 31 процент голосов, что свидетельствует о предстоящих трудностях при формировании правящей коалиции.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер предупредил Украину, что победа оппозиционной партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии не повлияет на курс страны по отношению к Киеву.