Украину предупредили о последствиях победы Мадьяра

Миллер: Украине не стоит ждать изменений в курсе Венгрии из-за победы Мадьяра

Победа оппозиционной партии Тиса и ее лидера Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии не повлияет на курс страны по отношению к Украине. Об этом предупредил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер на своей странице в соцсети Х.

«Для Украины и институтов Евросоюза это улучшит комфорт сотрудничества, но не изменит правил игры. Венгрия возвращается к классической деловой дипломатии: без идеологических фейерверков, но с хладнокровным расчетом», — сказал он.

По его словам, окончание правления венгерского премьера Виктора Орбана не приведет к «революции», а позиция Будапешта относительно вступления Киева в ЕС останется «сдержанной».

Ранее Мадьяр допустил разблокировку кредита Украине при одном условии. «Уходящий премьер Орбан снимет свое вето на кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро после восстановления поставок нефти по ключевому трубопроводу», — сказал он.