21:05, 15 апреля 2026

Украину предупредили о последствиях победы Мадьяра

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Победа оппозиционной партии Тиса и ее лидера Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии не повлияет на курс страны по отношению к Украине. Об этом предупредил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер на своей странице в соцсети Х.

«Для Украины и институтов Евросоюза это улучшит комфорт сотрудничества, но не изменит правил игры. Венгрия возвращается к классической деловой дипломатии: без идеологических фейерверков, но с хладнокровным расчетом», — сказал он.

По его словам, окончание правления венгерского премьера Виктора Орбана не приведет к «революции», а позиция Будапешта относительно вступления Киева в ЕС останется «сдержанной».

Ранее Мадьяр допустил разблокировку кредита Украине при одном условии. «Уходящий премьер Орбан снимет свое вето на кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро после восстановления поставок нефти по ключевому трубопроводу», — сказал он.

    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности сделки по беспилотникам

    Трампа предупредили о проблеме из-за Ирана

    В России назвали условие для справедливого мира на Украине

    В США высказались о повторном снятии санкций с российской нефти

    Белый дом высказался о продлении перемирия в Иране

    Зеленский рассказал о нарушенном Трампом обещании

    Украину предупредили о последствиях победы Мадьяра

    Россиянам перечислили пять самых вредных туалетных привычек

    Заморозки нанесли рекордный ущерб родине шампанского

    Зеленский заявил о выделении новой помощи Украине

    Все новости
