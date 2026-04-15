17:41, 15 апреля 2026Мир

Мадьяр допустил разблокировку кредита Украине при одном условии

Мадьяр: Орбан снимет вето на кредит Киеву после восстановления поставок нефти
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Действующий премьер-министр страны Виктор Орбан снимет вето на кредит Киеву после восстановления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр, передает Bloomberg.

«Уходящий премьер Виктор Орбан снимет свое вето на кредит Европейского союза Украине в размере 90 миллиардов евро (106 миллиардов долларов) после восстановления поставок нефти по ключевому трубопроводу», — приводит издание мнение Мадьяра.

Ранее стало известно, что поражение Орбана на парламентских выборах в Венгрии не приведет к немедленной разблокировке кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро для Украины, несмотря на ожидания Брюсселя и Киева. Отдельным фактором риска остается возможность блокировки со стороны Словакии, которая «готова при необходимости принять эстафету от Венгрии».

