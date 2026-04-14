Украине предрекли проблемы с получением денег от ЕС

Euractiv: Разблокировка кредита ЕС для Украины займет несколько недель

Поражение партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии не приведет к немедленной разблокировке многомиллиардного кредита Европейского союза (ЕС) для Украины, несмотря на ожидания Брюсселя и Киева. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что даже в случае быстрого формирования нового правительства в Венгрии процесс согласования кредита займет несколько недель. Дополнительное время потребуется также на согласование плана финансирования Украины, меморандума с Киевом и кредитного соглашения.

«Подготовка этих документов, а также окончательная проверка соблюдения всех условий для выплаты денег, скорее всего, будет завершена только к концу апреля или началу мая», — сказал собеседник издания.

Отдельным фактором риска остается возможность блокировки со стороны Словакии, которая «готова при необходимости принять эстафету от Венгрии».

Ранее лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии не будет блокировать кредит Евросоюза (ЕС) для Украины на сумму 90 миллиардов евро. При этом он подчеркнул, что Будапешт не станет финансировать эту инициативу.