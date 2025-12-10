Страна — партнер БРИКС резко увеличила экспорт кофе

ICO: Вьетнам нарастил экспорт кофе почти на 53 процента

В октябре 2025 года Вьетнам нарастил экспорт кофе на 52,7 процента, доведя его до 1,29 миллиона мешков. Об этом сообщило «Прайм» со ссылкой на доклад Международной организации кофе (ICO).

В октябре прошлого года речь шла о 0,84 миллиона мешков. Однако в ноябре 2025 года данный регион серьезно пострадал от сильного наводнения, что может отразиться на масштабах грядущего урожая, а значит и на ценах кофе.

С января по сентябрь 2025 года основными лидером по поставкам кофе в Россию оказался Вьетнам, отгрузивший данного продукта на 351,5 миллиона долларов.

Эксперты полагают, что в 2026 году стоимость кофе в России будет зависеть от двух ключевых факторов. Первый — это биржевые цены на сырье, формирующиеся на международных торговых биржах. Второй — курс российской валюты к доллару. За последний год цена кофе на бирже уже поднялась более чем на 60 процентов.