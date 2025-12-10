Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:36, 10 декабря 2025Экономика

Страна — партнер БРИКС резко увеличила экспорт кофе

ICO: Вьетнам нарастил экспорт кофе почти на 53 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Yen Duong / Reuters

В октябре 2025 года Вьетнам нарастил экспорт кофе на 52,7 процента, доведя его до 1,29 миллиона мешков. Об этом сообщило «Прайм» со ссылкой на доклад Международной организации кофе (ICO).

В октябре прошлого года речь шла о 0,84 миллиона мешков. Однако в ноябре 2025 года данный регион серьезно пострадал от сильного наводнения, что может отразиться на масштабах грядущего урожая, а значит и на ценах кофе.

С января по сентябрь 2025 года основными лидером по поставкам кофе в Россию оказался Вьетнам, отгрузивший данного продукта на 351,5 миллиона долларов.

Эксперты полагают, что в 2026 году стоимость кофе в России будет зависеть от двух ключевых факторов. Первый — это биржевые цены на сырье, формирующиеся на международных торговых биржах. Второй — курс российской валюты к доллару. За последний год цена кофе на бирже уже поднялась более чем на 60 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности боев с ВСУ в российском приграничье

    13-я пенсия оказалась невозможна

    В США усомнились в подходе Трампа к украинскому урегулированию

    Постоялица мотеля решила отомстить сотрудникам за выселение и обвинила их в изнасиловании

    Раскрыта судьба желавшего разбомбить Белгород россиянина

    Трамп пообещал остановить конфликт двух стран с помощью звонка

    На российского школьника рухнуло фортепиано

    Переговоры США и Европы по Украине описали одним словом

    Российский боец назвал неочевидную выгоду от взятия Красноармейска под контроль

    Страна — партнер БРИКС резко увеличила экспорт кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok