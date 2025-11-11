Цены на кофе в 2026 году связали с двумя ключевыми факторами

«Руспродсоюз»: За последний год кофе подорожал больше чем на 60 процентов

В 2026 году стоимость кофе будет зависеть от двух ключевых факторов. Об этом заявил заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Его процитировало RT.

Первый — это биржевые цены на сырье, формирующиеся на международных торговых биржах. Второй — курс российской валюты к доллару. Если в 2026 году рубль ослабнет, это гарантированно скажется на всех стадиях процесса производства кофе и, соответственно, на ценах.

Он призвал не забывать, что на стоимость этого напитка влияют затраты на логистику, оплату труда, энергозатраты, кредиты и тому подобное, и напомнил, что за последний год цена кофе на бирже поднялась более чем на 60 процентов.

Сказывается и непрекращающееся падение запасов кофе, усугубленное 50-процентными тарифами США против Бразилии.

Ранее появился прогноз, что тайфун «Калмаэги» ставит под вопрос возможности Вьетнама, крупнейшего в мире поставщика бюджетного сорта кофе робуста, продолжить поставки этого товара в прежних объемах.