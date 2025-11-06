Крупнейшему поставщику бюджетного кофе спрогнозировали проблемы

Bloomberg: Поставки робусты из Вьетнама могут снизиться из-за тайфуна «Калмаэги»

Вьетнам, являющийся крупнейшим в мире поставщиком бюджетного сорта кофе робуста, может столкнуться с проблемами из-за приближающегося к азиатской стране мощного тайфуна «Калмаэги». Об этом сообщает Bloomberg.

После обрушения на Филиппины тайфун стремительно приближается к границам Вьетнама. Скорость ветра в эпицентре катаклизма (в водах Южно-Китайского моря) на пике достигала 213 километров в час. Если непогода затронет Вьетнам, урожай робусты в стране может сократиться, а качество зерен — ухудшиться из-за повреждения растений, предупреждают эксперты.

Местные плантаторы начали собирать урожай в октябре. Однако риски проливных дождей в Центральном нагорье, являющимся одним из ключевых регионов сбора робусты, могут в значительной степени размыть почву и повредить корни растений. При наихудше раскладе, предупредил метеоролог из гидрометеорологического департамента Даклака Нгуен Нгок стоит ожидать массового падения кофейных деревьев.

Все это в конечном счете может свести на нет планы вьетнамских фермеров собрать наибольший урожай зерен за последние четыре года. При таком раскладе мировые фьючерсы на поставки робусты, зерна которой используются для приготовления растворимого кофе и эспрессо, могут начать заметно прибавлять в цене, спрогнозировал старший вице-президент StoneX по сельскому хозяйству в Азии Даррен Стецель. «Даже незначительные потери могут вновь усилить опасения по поводу стабильности поставок», — констатировал аналитик.

Мировые цены на робусту перешли к росту в октябре. Бюджетный сорт кофе стал одним из самых подорожавших товаров в списке сельскохозяйственных продуктов, увеличение стоимости составило 7,3 процента. Возможные проблемы с экспортом из Вьетнама могут привести к увеличению розничных цен робусты в России. Удешевления этого сорта кофе в стране в обозримом будущем ждать не стоит, предупреждал глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Стабильно высокий мировой спрос, подорожание переработки зерен в России и высокие затраты производителей на обслуживание кредитов не сделают популярный у россиян напиток доступнее в 2026 году, резюмировал эксперт.