В октябре самым подорожавшим товаром оказался один металл

РИА Новости: В октябре сильнее всего в мире подорожал кобальт

В октябре 2025 года кобальт оказался самым подорожавшим товаром в мире. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

Названный металл вырос в цене на 28,5 процента в месячном выражении. Кроме того, серьезно подорожали палладий — плюс 15,8 процента — и литий — на 9,5 процента.

В списке сельскохозяйственных продуктов серьезное повышение стоимости продемонстрировали соя (плюс 8,2 процента), а также два вида кофе: арабика и робуста. Первый подорожал на 3,8 процента, а второй — на 7,3 процента.

Сильнее всего же в мире подешевел апельсиновый сок. В октябре его стоимость упала на 23,3 процента. Кроме того, на 18 процентов снизилась цена свинины.

В начале октября сообщалось о том, что стоимость говядины в мире достигла максимальной с начала 1960 года отметки в 6,9 доллара за килограмм. Эксперты полагают, что в России данный продукт, вероятнее всего, продолжит дорожать из-за роста издержек и снижения объемов производства.