Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:24, 1 ноября 2025Экономика

В октябре самым подорожавшим товаром оказался один металл

РИА Новости: В октябре сильнее всего в мире подорожал кобальт
Кирилл Луцюк

Фото: Pixabay

В октябре 2025 года кобальт оказался самым подорожавшим товаром в мире. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

Названный металл вырос в цене на 28,5 процента в месячном выражении. Кроме того, серьезно подорожали палладий — плюс 15,8 процента — и литий — на 9,5 процента.

В списке сельскохозяйственных продуктов серьезное повышение стоимости продемонстрировали соя (плюс 8,2 процента), а также два вида кофе: арабика и робуста. Первый подорожал на 3,8 процента, а второй — на 7,3 процента.

Сильнее всего же в мире подешевел апельсиновый сок. В октябре его стоимость упала на 23,3 процента. Кроме того, на 18 процентов снизилась цена свинины.

В начале октября сообщалось о том, что стоимость говядины в мире достигла максимальной с начала 1960 года отметки в 6,9 доллара за килограмм. Эксперты полагают, что в России данный продукт, вероятнее всего, продолжит дорожать из-за роста издержек и снижения объемов производства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венесуэлы попросил у Путина ракеты и самолеты из-за угрозы США. Американские корабли уже подошли на расстояние удара

    ОАК передала Минобороны России новую партию Су-35С

    У банков стало больше причин возвращать украденные мошенниками деньги

    Главного редактора URA.RU вызвали в суд

    В КНДР раскритиковали «несбыточную мечту» Южной Кореи

    Российские войска нанесли удар по полигону ВСУ под Львовом

    ВС России уничтожили бойцов спецназа ВСУ под Красноармейском

    Столицу Японии ждет дефицит электроэнергии

    В Европе предложили выплатить компенсацию России после конфликта на Украине

    Переехавший в Россию и ушедший на СВО многодетный американец обратился к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости