Темпы подорожания говядины в России предсказали

Профессор Шаркова: К концу года говядина может подорожать еще на 5-10 процентов

Цены на говядину в России, вероятнее всего, продолжат расти. Об этом предупредила профессор, завкафедрой отраслевых рынков Финансового университета при правительстве России Антонина Шаркова. Ее процитировало aif.ru.

Причинами такого развития событий станут рост издержек и снижение объемов производства. Дело в том, что многие животноводы переключаются на производство свинины и мяса птицы. Как полагает Шаркова, к концу года килограмм говядины в среднем может подорожать еще на 5-10 процентов.

Несколько иначе смотрит на ситуацию председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Он заявил, что цены на этот вид мяса остаются устойчивыми, и обратил внимание на то, что с сентября 2024-го по сентябрь 2025 года говядина на кости подорожала на 4,3 процента, что заметно ниже уровня инфляции.

«Мяса на рынке пока достаточно, спрос стабильный, а магазины стараются сдерживать цены на базовые мясные категории. Так что предпосылок к существенному подорожанию в этом году нет», — сказал Богданов.

По данным Всемирного банка, стоимость говядины в мире выросла до максимальной с начала 1960 года отметки в 6,9 доллара за килограмм.