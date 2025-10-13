Экономика
18:57, 13 октября 2025Экономика

Названо условие снижения цен на кофе в России

Чантурия: В ближайший год цены на кофе в России падать не будут
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В ближайший год цены на кофе в России падать не будут. Условия для снижения стоимости напитка назвал НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По словам эксперта, кофе дорожает во всем мире и причин этому несколько. Из-за экономического роста в Юго-Восточной Азии, Китае, Индонезии, Филиппинах выросло потребление напитка, что увеличило спрос у производителей. Переработка зерен, которая ведется в России, также подорожала — на это повлияли тарифы на энергетику, инфляция, рост зарплат, стоимость обслуживания кредитов, процесс подготовки к внедрению обязательной маркировки.

Говорить о существенном изменении тренда на потребление кофе в стране нет причин, пока спрос остается высоким. В ближайший год цены на напиток падать не будут — для этого должны резко упасть цены на кофе на мировых рынках, а курс рубля к доллару быть стабильно крепким.

«Нужно стремиться к снижению ставки рефинансирования, потому что это влияет на стоимость кредитов, которые используются производителями. Если нам удастся отсрочить на несколько месяцев внедрение обязательной маркировки, это также даст определенный стабилизирующий эффект, потому что производителям не придется в авральном режиме изыскивать средства», — добавил Чантурия.

По данным Росстата, стоимость килограмма растворимого кофе поднялась в России в сентябре выше четырех тысяч рублей. На фоне роста мировых цен на сырье (арабика подорожала за последний год в полтора раза, а более дешевая робуста — в 1,4 раза за три месяца) и пошлин США показатель продолжил увеличиваться в прошлом месяце, поднявшись до 4006 рублей с августовских 3988.

