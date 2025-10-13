Экономика
09:37, 13 октября 2025Экономика

В России подорожал растворимый кофе

РИА Новости: Стоимость килограмма растворимого кофе поднялась выше 4000 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Стоимость килограмма растворимого кофе поднялась в России в сентябре выше четырех тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

На фоне роста мировых цен на сырье (арабика подорожала за последний год в полтора раза, а более дешевая робуста — в 1,4 раза за три месяца) и пошлин США показатель продолжил увеличиваться в прошлом месяце, поднявшись до 4006 рублей с августовских 3988, говорится в материале.

Основным покупателем горячего напитка в рознице среди россиян являются граждане в возрасте 24-40 лет. При этом, как отмечалось летом, на фоне продолжающегося подорожания кофе спрос на него снижается в РФ во всех сегментах.

В сентябре поставки кофе в Россию из ведущей его страны-производителя, Бразилии, упали до минимума почти за полтора года.

