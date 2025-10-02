Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:32, 2 октября 2025Экономика

В России определили самых частых покупателей горячего кофе

«Ромир»: Чаще прочих горячий кофе покупают люди в возрасте от 24 до 40 лет
Кирилл Луцюк

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Жители России в возрасте от 24 до 40 лет приобретают горячий кофе чаще, чем все остальные. Это показало исследование, проведенное холдингом «Ромир».

Оказалось, что 87 процентов представителей этой категории покупали горячий кофе хотя бы раз в прошлом году. Это оказалось абсолютным рекордом, если сравнивать с представителями других возрастных групп. Например, для граждан более старшего поколения этот показатель составил 75 процентов, а для людей 65+ — лишь 35 процентов.

Кроме того, выяснилось, что мужчины покупают данный напиток чаще (23 раза в год), чем женщины (18 раз в год). Также исследование показало, что около 40 процентов россиян пьют в течение года только один вид кофе. Больше 25 процентов выбирают два напитка.

По прогнозам, после Нового года кофе в России подешевеет на 15 процентов. Такую динамику обеспечат обильные дожди, прокатившиеся по Южной Америке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин начал выступление на пленарной сессии клуба «Валдай»

    Российская армия атаковала энергообъекты под Киевом и вызвала блэкаут в регионе. Массированный удар «Геранями» попал на видео

    Названы лайфхаки для экономии на отпуске

    Помощник министра продал землю в Крыму

    Названы дата и место прощания с главредом «Вечерней Москвы»

    Российский самолет объявил сигнал срочности из-за резкого ухудшения состояния пассажира

    Блогерша попала в смертельную аварию в день рождения вместе с будущим мужем

    В замене ипотеки увидели опасность для россиян

    Звезда сериала «Наша Russia» уехал в Дубай

    Раскрыто число жертв за время оккупации украинскими войсками Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости