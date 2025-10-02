В России определили самых частых покупателей горячего кофе

«Ромир»: Чаще прочих горячий кофе покупают люди в возрасте от 24 до 40 лет

Жители России в возрасте от 24 до 40 лет приобретают горячий кофе чаще, чем все остальные. Это показало исследование, проведенное холдингом «Ромир».

Оказалось, что 87 процентов представителей этой категории покупали горячий кофе хотя бы раз в прошлом году. Это оказалось абсолютным рекордом, если сравнивать с представителями других возрастных групп. Например, для граждан более старшего поколения этот показатель составил 75 процентов, а для людей 65+ — лишь 35 процентов.

Кроме того, выяснилось, что мужчины покупают данный напиток чаще (23 раза в год), чем женщины (18 раз в год). Также исследование показало, что около 40 процентов россиян пьют в течение года только один вид кофе. Больше 25 процентов выбирают два напитка.

По прогнозам, после Нового года кофе в России подешевеет на 15 процентов. Такую динамику обеспечат обильные дожди, прокатившиеся по Южной Америке.