Новыми ведущими «Орла и решки» стали двое мужчин

Новыми ведущими телепередачи о путешествиях «Орел и решка» станут двое мужчин: комик Александр Гудков и певец Иван Дорн. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!», передает ТАСС.

В 2021 году шоу исполняется десять лет, ведущими юбилейного сезона станут Гудков и Дорн, которые ранее в проекте не участвовали. Первые выпуски планируется показать 15 февраля.

В прошлых сезонах «Орла и решки» на роль ведущих обычно выбирали мужчину и женщину или двух женщин, в отдельных случаях ведущие менялись во время сезона.

С октября 2020 года по февраль 2021 выходит 25-й сезон проекта, который получил подназвание «Девчата». В нем снимаются Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль.

По сюжету «Орла и решки» два ведущих оказываются в каком-либо городе и с помощью жребия определяют, кто из них должен прожить выходные на 100 долларов, а кто сможет тратить неограниченные средства с «золотой» банковской карты.