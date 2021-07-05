Популярная российская блогерша призналась в алкоголизме

Популярная российская блогерша Мася Шпак (настоящее имя Ирина) призналась, что в 2020 году начала злоупотреблять спиртным. В ролике, опубликованном на ее YouTube-канале, она также назвала себя алкоголиком.

Блогерша рассказала, что до 30 лет была равнодушна к спиртному. По словам Маси, злоупотреблять алкоголем она начала во время развода с первым супругом, а в браке со вторым, блогером Александром Шпаком, проблема лишь усугубилась.

Она отметила, что, живя со Шпаком, начала употреблять алкоголь перед сном, чтобы ей было проще уснуть. Ситуация ухудшилась, когда начался карантин, введенный в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. «Мы вообще просто остались взаперти. И вот здесь, я вам честно могу признаться, я начала побухивать. Побухивать вечерами. Там уже было не 50 граммов для сна, а прям так, знаете, хорошо», — поделилась блогерша.

Она добавила, что не могла обсудить проблему с супругом из-за нежелания с его стороны. «Я уже это рассказывала: человек просто не умеет слышать, слушать и принимать. И в какой-то момент я поняла, что спиваюсь», — добавила она.

В июне пара блогеров объявила о расставании. Позже каждый опубликовал отдельные видеоролики, в которых подтвердил, что это не пиар. Брак стал для Александра шестым, а для Ирины — вторым. Пара поженилась в 2015 году.

Мася Шпак сообщала, что причина развода кроется в их несхожих характерах и постоянном давлении на нее со стороны партнера. Блогерша подчеркнула, что именно от нее исходила инициатива прекратить отношения.

Шпак известен как блогер с эпатажной внешностью. Он не раз прибегал к операциям: в разные годы у него были искусственные ягодицы и кубики пресса, губы, перманентный макияж, татуировки.