Блогерша рассмешила фанатов пародией на фото самой высокооплачиваемой звезды

Австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок самой высокооплачиваемой звезды Кайли Дженнер. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах 24-летнюю Дженнер запечатлели в доме, на фото она сидит на ступенях. Знаменитость окружена большим количеством пакетов и сумок французского дома моды Louis Vuitton. Девушка одета в коричневое платье длины мини с вырезами и золотистые босоножки на каблуках.

Пародистка Барбер, в свою очередь, попыталась сымитировать позу звезды и повторить ее образ. Австралийку также сняли на ступенях, однако вместо сумок Louis Vuitton она разложила вокруг множество полиэтиленовых пакетов из супермаркетов. «Как сказать “оцени обстановку” на богатом?» — подписала иностранка пост.

Снимок рассмешил фанатов блогерши. «Я сейчас умру от смеха», «Это гениально», «Селеста, ты как всегда на высоте!», «Невероятно. А ведь правда, эти Кардашьяны настолько далеки от реальности», «Я обожаю то, как ты грамотно обыгрываешь все эти фото блогеров. Ты придаешь им шарма. Ты очень крутая. Спасибо за то, что вдохновляешь меня», — написали они.

Ранее в августе Селеста Барбер повторила видео российской и азербайджанской гимнастки Самиры Мустафаевой в откровенном образе. На оригинальных кадрах 28-летнюю знаменитость запечатлели в студии с панорамными окнами. На видео она выполняет гимнастические упражнения с мячом. Барбер в свою очередь постаралась повторить движения и образ спортсменки.

