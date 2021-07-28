Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на снимок Гвинет Пэлтроу топлес

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре Пэлтроу запечатлена топлес. Ее тело, включая волосы на голове, полностью покрыто серой глиной. Барбер в свою очередь сфотографировалась в раздельном купальном костюме, состоящем из светлого верха и черного низа. Блогерша покрыла себя толстым слоем земли и нарисовала на лице усы. «Домашнее обучение — отстой», — подписала она пост.

Публикация рассмешила фанатов Барбер. «Твое фото в тысячи раз лучше оригинала!», «Селеста, ты самая смешная женщина на планете!», «Я сейчас умру от смеха!», «Твои усы здесь особенно прекрасны!», «Я не могу перестать смеяться!» — писали они.

В июне Селеста Барбер повторила видео пуэрториканской модели Джоан Смоллс (Joan Smalls) в откровенном образе. На оригинальных кадрах 32-летняя знаменитость позирует в бежево-коричневом бикини с геометрическим принтом. Ее образ дополняют желтые резиновые перчатки и средство для очистки стекол в руках. Барбер, в свою очередь, также снялась в купальнике, состоящем из черного топа и плавок в вертикальную полоску.