Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на снимок жены Бибера в бикини

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок жены канадского музыканта Джастина Бибера, супермодели Хейли Бибер. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре Бибер запечатлена в разноцветном бикини, верх которого оформлен черно-коричневыми полосками. При этом пришитая на плавках модели красная деталь создает иллюзию того, что она надела двое купальных трусов. Звезда попозировала в супермаркете с корзиной продуктов в руке.

Барбер, в свою очередь, также сфотографировалась в бикини и завязанной блузке, оголяющей ее грудь. Вдобавок блогерша надела две пары трусов, чтобы сымитировать наряд Бибер. Австралийка также повторила позу манекенщицы. «Жду, когда созреет авокадо», — подписала она пост.

Публикация рассмешила фанатов Барбер. «Ты сделала мой день!», «А что, я бы в таком виде каждый день за продуктами ходила!», «Тебя не выгнали?», «Теперь это мой любимый снимок!», «Я обожаю тебя и твой юмор!» — писали они.

Ранее в апреле Селеста Барбер повторила снимок английской модели Эффи Кейтнер (Effy Kaethner) и порадовала поклонников. На оригинальном кадре Кейтнер запечатлена в откровенном нижнем белье телесного цвета с черными лямками, капроновых чулках и лакированных туфлях на каблуке с острым носом. Блогерша, в свою очередь, также снялась в трусах и бюстгальтере. Она обмотала их черной изолентой по краям, чтобы сымитировать комплект белья модели.