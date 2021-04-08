Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на снимок модели в откровенном белье

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок английской модели Эффи Кейтнер (Effy Kaethner). Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре Кейтнер запечатлена в откровенном нижнем белье телесного цвета с черными лямками, капроновых чулках и лакированных туфлях на каблуке с острым носом. Девушка попозировала, стоя у машины. Она закинула правую ногу на дверь открытого багажника, продемонстрировав свою растяжку. При этом она взялась за автомобиль правой рукой, в то время как ключи от него были в ее левой ладони. Барбер в свою очередь также снялась в трусах и бюстгальтере. Она обмотала их черной изолентой по краям, чтобы сымитировать комплект белья модели. Женщина встала в такую же позу у машины, что и Кейтнер. «Садись, лузер, мы едем на шопинг», — подписала она пост, набравший больше 388 тысяч лайков.

Публикация рассмешила фанатов блогерши. «Не поверите, я каждый раз открываю свою машину именно таким образом», «Изолента! Ты гений!», «Селеста, ты сделала мой день!», «Мне нужно было это увидеть!», «Селеста, ты в миллион раз лучше всех этих моделей!» — писали они.

В марте Селеста Барбер повторила нелепую позу Ким Кардашьян в белье и насмешила фанатов. На оригинальном кадре Кардашьян запечатлена в черном белье собственного бренда Skims. Бизнесвумен стоит на четвереньках, опираясь руками на сиденье кресла и вскинув одну ногу вверх. Барбер же снялась в похожем образе и попыталась нелепо сымитировать позу звезды, склонившись над стульями.