Полная блогерша повторила видео модели в бикини и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила видео пуэрториканской модели Джоан Смоллс (Joan Smalls) в откровенном образе. Ролик появился на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах 32-летняя знаменитость позирует в бежево-коричневом бикини с геометрическим принтом. Ее образ дополняют желтые резиновые перчатки и средство для очистки стекол в руках.

Барбер, в свою очередь, также снялась в купальнике, состоящем из черного топа и плавок в вертикальную полоску. Блогерша надела две пары резиновых перчаток и взяла по одному чистящему средству в каждую руку. Австралийка также обмотала голову шарфом, закрыла рот маской для сна и надела подводные очки с дыхательной трубкой. «Так выглядят жители Сиднея», — подписала она пост.

Видео рассмешило фанатов блогерши. «Я сейчас умру от смеха», «Меня просто убили эти спреи», «Селеста, ты такая крутая! Я обожаю твои видео», «Лучшая!», «Гениально», «Теперь это мое любимое видео» — писали они.

В апреле Селеста Барбер рассмешила фанатов пародией на снимок жены Джастина Бибера в бикини. На оригинальном кадре Хейли Бибер запечатлена в разноцветном бикини, верх которого оформлен черно-коричневыми полосками. При этом пришитая на плавках модели красная деталь создает иллюзию того, что она надела две пары купальных трусов. Барбер, в свою очередь, также сфотографировалась в бикини и завязанной блузке, оголяющей ее грудь. Вдобавок блогерша надела две пары трусов, чтобы сымитировать наряд Бибер.