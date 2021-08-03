Блогерша рассмешила фанатов пародией на фото модели в футболке с пошлым принтом

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок американской модели Алексис Рен (Alexis Ren) в майке с пошлым принтом. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре Рен запечатлена в ресторане. Она одета в белую футболку, на которой черными линиями изображены очертания женской груди. Кроме того, в кадр попали размещенные на столе блины с клубникой и бананами.

Барбер, в свою очередь, сфотографировалась в аналогичной позе, сидя за столом. Блогерша выбрала похожую белую футболку, самостоятельно нарисовав на ней силуэт обвисшей груди. Помимо этого, австралийка положила перед собой четыре куска хлеба, разместив их на разделочной деревянной доске. «Начало нового месяца, дамы, самое время проверить вашу грудь», — подписала она пост.

Публикация рассмешила фанатов Барбер. «Я сейчас умру от смеха!», «Эти куски хлеба меня убивают», «Селеста, твоя футболка однозначно лучше!», «Гениально!», «Это безумно смешно», «Спасибо, ты сделала мой день!» — писали они.

В июле Селеста Барбер рассмешила фанатов пародией на снимок Гвинет Пэлтроу топлес. На оригинальном кадре Пэлтроу запечатлена с обнаженной грудью. Ее тело, включая волосы на голове, полностью покрыто серой глиной. Барбер в свою очередь сфотографировалась в раздельном купальном костюме, состоящем из светлого верха и черного низа. Блогерша покрыла себя толстым слоем земли и нарисовала на лице усы.