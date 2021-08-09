Иностранная блогерша сняла пародию на видео российской гимнастки в белье

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила видео российской и азербайджанской гимнастки Самиры Мустафаевой в откровенном образе. Ролик появился на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах 28-летнюю знаменитость запечатлели в студии с панорамными окнами. На видео она выполняет гимнастические упражнения с мячом. Мустафаева надела черное кружевное белье, пояс для чулок и высокие сапоги на каблуках того же цвета.

Пародистка Барбер в свою очередь попыталась сымитировать действия и повторить образ спортсменки. Австралийку засняли в похожей локации. «Когда пять минут посмотрела спортивную гимнастику», — подписала иностранка пост, который набрал больше трех миллионов просмотров.

Видео рассмешило фанатов блогерши. «Селеста, ты должна была поехать на Олимпиаду!», «Обожаю твои публикации! Ты лучшая!», «Я бы дала тебе золотую медаль!», «Селеста, ты гениальная юмористка!», «Я тебя обожаю! Я сейчас лопну от смеха!» — писали они.

Ранее в августе Селеста Барбер развеселила подписчиков пародией на фото модели в футболке с пошлым принтом. На оригинальном кадре манекенщица Алексис Рен запечатлена в ресторане. Она одета в белую футболку, на которой черными линиями изображены очертания женской груди. Барбер в свою очередь сфотографировалась в аналогичной позе, сидя за столом. Блогерша выбрала похожую белую футболку, самостоятельно нарисовав на ней силуэт обвисшей груди.