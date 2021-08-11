Юные российские блогерши показали роскошный образ жизни после карантина

Молодые состоятельные блогерши из России начали массово публиковать фотографии роскошного образа жизни, который они ведут после окончания режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. На соответствующие кадры обратили внимание журналисты Daily Mail.

Например, 25-летняя модель и предпринимательница Инесса Шевчук опубликовала снимок с отдыха на турецком курорте Maxx Royal Kemer Resort. По информации издания, проживание на территории упомянутого отеля составляет 500 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей) за ночь.

Выпускница психологического факультета МГУ Анна Аксендими, в свою очередь, показала фото из загородного дома в Истре. Девушка позирует на капоте черного Mercedes-Benz G-Wagen. Ее запечатлели в бежевом костюме, состоящем из корсета, олимпийки и спортивных штанов, и кроссовках бренда Gucci стоимостью 70 тысяч рублей.

В то же время 20-летняя теннисистка София Плотникова разместила фото с Мальдив. В описании к посту девушка призналась, что молодой человек сделал ей предложение, и показала платиновое обручальное кольцо с бриллиантами и танзанитом бренда Tiffany & Co за один миллион рублей.

В апреле дети богатых родителей также продемонстрировали роскошный образ жизни после карантина. Телезвезда Хлои Хан (Chloe Khan) сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир, поставив сумку французского модного дома Louis Vuitton на стол. Снимком из лондонского ресторана также поделился актер и сын мультимиллионеров Кофи Кейс (Kofi Case). Мужчина заснял свою руку с браслетом Juste un Clou бренда Cartier за 200 тысяч долларов (15 миллионов рублей).