Тодоренко рассказала о борьбе с комплексами

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что у нее, как и у многих людей, есть комплексы. О борьбе с ними знаменитость рассказала в интервью изданию «Аргументы и факты».

Тодоренко отметила, что справляться с негативными мыслями ей помогали родители. «Постепенно от комплексов меня начал избавлять и мой муж (певец Влад Топалов — прим. «Ленты.ру»). Я поняла, что он принимает меня любой, а значит, и мир может принять меня такой, какая я есть», — подчеркнула она.

Телеведущая заявила, что сейчас довольна своим телом. По словам Тодоренко, не последнюю роль в этом сыграли регулярные занятия фигурным катанием. «Занятия на льду способствуют улучшению не только физического состояния, но и ментального», — пояснила знаменитость.

Также Тодоренко полностью отказалась от сахара и продуктов, которые его содержат. Телеведущая заметила, что после этого она стала бодрее и активнее, начала высыпаться. Кроме того, она занимается медитациями, чтобы «быть стрессоустойчивой и расслабленной в любых обстоятельствах».

Ранее Тодоренко порассуждала о том, почему люди не позволяют быть счастливыми. По ее мнению, многие не спешат выходить из зоны комфорта и внушают себе, что они недостойны чего-то хорошего.