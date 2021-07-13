Регина Тодоренко поделилась «лайфхаком успеха»

Телеведущая Регина Тодоренко порассуждала о том, почему люди не позволяют себе быть счастливыми. В посте в Instagram она также поделилась своим «лайфхаком успеха».

По мнению Тодоренко, зачастую люди не хотят выходить из зоны комфорта и внушают себе, что недостойны чего-то хорошего. Ведущая признала, что отказываться от стабильности действительно тяжело.

В то же время она уточнила, что если бы она не рискнула всем, что у нее было, и не поменяла направление деятельности, то она была бы другим человеком. «Вряд ли бы путешествовала по миру, вряд ли могла бы себе позволить купить квартиру, вряд ли сыграла свадьбу в Италии, вряд ли летала бы бизнес-классом», — подчеркнула ведущая.

Тодоренко призналась, что ей было очень страшно, когда она решилась на перемены: первое время она снимала однокомнатную квартиру и жила одна в большом городе без родных и близких людей. Тем не менее она набралась решимости и «просто прыгнула в бездну неизвестности».

«Вот вам мой первый лайфхак успеха — прыгай в бездну, и ты обнаружишь там почву, которая даст тебе столько плодов, сколько необходимо для счастья», — призвала подписчиков Тодоренко.

Ранее Тодоренко рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время работы в передаче «Орел и решка». Телеведущая также рассказала о том, что испытала, когда пришла на кастинг в проект.

Регина Тодоренко родилась в Одессе. Участвовала в украинском проекте «Фабрика звезд-2», была солисткой группы Real O. В 2014 году стала ведущей программы «Орел и решка».