Объявлено имя новой ведущей шоу «Орел и решка»

В пресс-службе телеканала «Пятница!» раскрыли подробности пятого сезона шоу «Орел и решка» и объявили имя новой ведущей. К съемкам популярного телепроекта присоединилась 25-летняя российская актриса и модель Анфиса Черных, сообщает StarHit.

Знаменитость призналась, что давно мечтала стать ведущей «Орла и решки». Черных назвала шоу «ядерной прививкой», которая «состоит из восторга и шока». По ее словам, просмотр передачи меняет мироощущение раз и навсегда. «Какая бы активная и яркая жизнь у тебя ни была (а у меня была) — все, что было до, кажется "слоу-мо" (замедленное движение — прим. «Ленты.ру»)», — сказала актриса.

Черных отметила, что во время съемок пятого сезона испытала самые разные чувства. «Амплитуда ощущений, эмоций, обстоятельств, страхов, конфузов и экстазов зашкаливает», — поделилась она. Актриса добавила, что вести шоу о путешествиях не так легко, как кажется на первый взгляд. По ее мнению, каждому ведущему нужно поставить памятник.

Продюсеры шоу сообщили, что в новом сезоне географию съемок расширили. Зрители увидят Италию, Грецию, Намибию, Киргизию и другие страны. Правила проекта останутся неизменными: один из ведущих должен прожить выходные на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства.

Ранее ведущая и блогерша Регина Тодоренко рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время работы на проекте «Орел и решка». В частности, она отметила, что возможность сходить в душ — это роскошь для ведущих.