Бывшая ведущая «Орла и Решки» рассказала о 56-часовых съемках шоу

Популярная телеведущая Алина Астровская поделилась сложностями работы в шоу «Орел и решка». В эфире программы актрисы Агаты Муцениеце «Честный развод», запись которой доступна на Youtube, знаменитость рассказала, как однажды участвовала в 56-часовых съемках в Мексике.

Астровская заявила, что работала с оператором в режиме нон-стоп. «Мы снимали праздник смерти (День мертвых — прим. Ленты.ру) в Мексике. Нам надо было снимать и днем и ночью», — сказала она.

Чтобы взбодриться, знаменитость делала себе специальный коктейль. «Это был момент, когда кофе не бодрит. Как я спасалась? Я брала воду, выдавливала туда два лимона, грейпфрут, апельсин. Это была такая доза витамина C», — уточнила Астровская. Бывшая ведущая «Орла и решки» отметила, что такой напиток вреден для поджелудочной железы, но благодаря нему она могла держаться на ногах на протяжении всей 56-часовой смены.

Астровская пожаловалась, что после съемок в Мексике у нее была бессонница. «Когда уже была возможность лечь спать, знаешь, у меня было такое состояние, когда ты уже не можешь уснуть», — обратилась она к Муцениеце.

Ранее другая звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась во время работы на проекте. В частности, знаменитость заявила, что возможность сходить в душ — это роскошь для ведущих передачи.