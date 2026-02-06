Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:07, 6 февраля 2026Экономика

Названа стоимость джаз-клуба Долиной

Эксперт по недвижимости Гершкович: Джаз-клуб Долиной стоит не меньше 70 млн руб.
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Уже несколько лет Лариса Долина планирует открыть собственный джаз-клуб в Москве. В какую сумму может оцениваться проект артистки, в беседе с изданием «Абзац» предположил сооснователь юридической компании «Гершкович, Лебедев и партнеры» и специалист по зарубежной недвижимости Марк Гершкович.

Творческое пространство звезды располагается в центре Москвы, рядом со станцией метро «Достоевская» и Театром Российской армии. В том же здании размещены музыкальная школа, небольшой салон красоты, кафе и другие помещения для проведения мероприятий в стиле лофт. По примерным оценкам эксперта, помещение в таком районе стоит не меньше 70 миллионов рублей.

Ремонт в джаз-клубе, как известно, уже проведен, мебель расставлена, стоит и необходимое оборудование. Тем не менее дата открытия все еще не аносирована. Запуск своего клуба артистка откладывает с 2023 года: сначала стройка затянулась из-за задержки поставок материалов, новой препоной стали судебные разбирательства с квартирой Долиной в Ксеньинском переулке.

Место для заведения певице в качестве подарка преподнес поклонник. Им оказался бизнесмен и меценат Юрий Растегин, в сопровождении с которым Долину видели на фестивале «Новая волна». Слухи о романе Растегин и Долина отрицают.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня хотели выгнать, но *** там плавал!» Раскрыты рассуждения Сабурова о выдворении. Что об этом говорят артисты и политики?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Нетаньяху прокомментировал связи Эпштейна с Израилем

    Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

    Статью о якобы распространении Россией данных о Макроне и Эпштейне высмеяли

    Путин провел оперативное совещание Совета безопасности

    В российские словари захотели добавить одно слово с согласия Минпросвещения

    Неожиданный факт о стирке в США вызвал споры в сети

    Россиянка прописала у себя 15 человек и оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok