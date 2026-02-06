Названа стоимость джаз-клуба Долиной

Эксперт по недвижимости Гершкович: Джаз-клуб Долиной стоит не меньше 70 млн руб.

Уже несколько лет Лариса Долина планирует открыть собственный джаз-клуб в Москве. В какую сумму может оцениваться проект артистки, в беседе с изданием «Абзац» предположил сооснователь юридической компании «Гершкович, Лебедев и партнеры» и специалист по зарубежной недвижимости Марк Гершкович.

Творческое пространство звезды располагается в центре Москвы, рядом со станцией метро «Достоевская» и Театром Российской армии. В том же здании размещены музыкальная школа, небольшой салон красоты, кафе и другие помещения для проведения мероприятий в стиле лофт. По примерным оценкам эксперта, помещение в таком районе стоит не меньше 70 миллионов рублей.

Ремонт в джаз-клубе, как известно, уже проведен, мебель расставлена, стоит и необходимое оборудование. Тем не менее дата открытия все еще не аносирована. Запуск своего клуба артистка откладывает с 2023 года: сначала стройка затянулась из-за задержки поставок материалов, новой препоной стали судебные разбирательства с квартирой Долиной в Ксеньинском переулке.

Место для заведения певице в качестве подарка преподнес поклонник. Им оказался бизнесмен и меценат Юрий Растегин, в сопровождении с которым Долину видели на фестивале «Новая волна». Слухи о романе Растегин и Долина отрицают.