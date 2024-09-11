Обманутая аферистами Долина получила в подарок здание в центре Москвы

«KP.RU»: Лариса Долина получила здание в центре Москвы в подарок от поклонника

Российская певица Лариса Долина, недавно лишившаяся квартиры из-за аферистов, оказалась владелицей целого здания в центре Москвы. Помещение артистке подарил поклонник, выяснила «KP.RU».

Столичная недвижимость Долиной досталась от 61-летнего бизнесмена и мецената Юрия Растегина. Дом располагается около Театра Российской армии. Здесь, как сообщается, певица собирается устроить собственный джаз-клуб. Подготовка к его открытию, по словам Растегина, идет уже два года. «Там все готово, все построено. Но сейчас Долиной не до этого», — поделился он с журналистами.

Недавно предпринимателя заметили в обществе звезды на музыкальном фестивале «Новая волна». Слухи о романе Растегин отрицает, подчеркивая, что между ним и Долиной — хорошие уважительные отношения, а на светских мероприятиях его сопровождает жена. Рассмеялась, услышав домыслы о романе, и сама артистка.

Прежде Растегин уже фигурировал в светской хронике, став участником конфликта вокруг жилплощади Армена Джигарханяна. Бизнесмен выкупил долю актера в его квартире в Староконюшенном переулке, когда Джигарханян ушел от жены к Виталине Цымбалюк-Романовской. Такая сделка вызвала опасения у супруги артиста.

В середине августа стало известно, что Долина оказалась обманута мошенниками и лишилась квартиры. По их наводке певица продала свою недвижимость, после чего перевела неизвестным 180 миллионов рублей.

Следствие считает, что аферисты звонили с Украины. В сделке было задействовано риелторское агентство «Львов эстейт», представители которого не знали о преступных намерениях «представителей» артистки.

Ранее Долина пожаловалась на угрозы расправой, поступающие ей на телефон. От артистки требуют немедленно освободить жилплощадь. В противном случае вымогатели обещают покалечить дочь и внучку певицы, а ее саму — убить.