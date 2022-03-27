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Вдова Джигарханяна испугалась выселения из квартиры в Москве

Вдова Армена Джигарханяна Власова испугалась остаться без квартиры в Москве

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Вдова актера Армена Джигарханяна 79-летняя Татьяна Власова испугалась, что останется без квартиры в Москве. Об этом женщина сообщила в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ, передает «Московский комсомолец».

По словам Власовой, половина квартиры на Арбате, где она жила с Джигарханяном, принадлежит бизнесмену Юрию Растегину. По ее словам, бизнесмен не желает продавать свою половину жилья, хотя подобные предложения ему поступали. Женщина добавила, что это означает, что предпринимателю нужна вся площадь.

В свою очередь Растегин заверил, что квартира ему нужна, чтобы оборудовать там музей Армена Джигарханяна. Он уточнил, что вместе с пасынком актера собирается подыскать для Власовой другое жилье. В свою очередь вдова артиста рассказала, что Джигарханян продал полквартиры Растегину, чтобы сделать ремонт жилья для Виталины Цымбалюк-Романовской и она сомневается в законности сделки.

19 сентября стало известно, что бывшего адвоката пианистки и бывшей жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской Элину Мазур избили в Москве.По информации издания, нападение на 55-летнюю Мазур произошло около трех часов ночи в субботу, 18 сентября, однако в травмпункт пострадавшая обратилась только на следующий день.

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