Экс-адвоката бывшей жены Джигарханяна избили в Москве

Адвоката Элину Мазур избили в Москве, у нее диагностированы множественные ушибы и перелом

Бывшего адвоката пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской Элину Мазур избили в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

По информации издания, нападение на 55-летнюю Мазур произошло около трех часов ночи в субботу, 18 сентября, однако в травмпункт пострадавшая обратилась только на следующий день. Врачи диагностировали у нее множественные ушибы, кровоподтеки и перелом имплантов верхних зубов слева.

После осмотра Мазур отправили домой на восстановление.

Подробности инцидента уточняются.

Согласно материалу, Элина Мазур представляла интересы экс-супруги актера Армена Джигарханяна осенью 2017 года, а после громкого скандала пианистка разорвала сотрудничество с защитницей.

Ранее в сентябре из-за громкой музыки 20-летнего россиянина забили до смерти. По данным следствия, конфликт произошел на улице Тимирязева, где потерпевший гулял в компании друзей и девушки. Молодые люди слушали на телефоне песню и громко подпевали. Встретившийся на пути подозреваемый выразил недовольство, из-за чего возникла ссора. В ходе драки 27-летний россиянин до смерти забил своего оппонента и после этого сбежал с места преступления.