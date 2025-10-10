Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:32, 10 октября 2025Силовые структуры

Задержана спецпредставитель губернатора Петербурга

Спецпредставитель губернатора Беглова задержана в Санкт-Петербурге
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Елена Никитина задержана в Северной столице. Об этом пишет издание MR7 со ссылкой на источники.

По их данным, задержанная может являться фигурантом дела о растратах.

Как уточняет ТАСС, Никитину уже доставили в Москву, где ей изберут меру пресечения. Следственные действия продолжаются.

Официальных комментариев по данному делу пока не было.

Ранее сообщалось, что бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева отпустили в обмен на главу редакции российского агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

    Зумеры массово захотели отдыхать в санаториях

    Собака спасла хозяина от ядовитой змеи и сама получила укус

    Запугивавший жителей российского села штурмовик ВСУ услышал приговор

    В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

    Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

    Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

    Россиянам пообещали более холодную зиму

    В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

    Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости