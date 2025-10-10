Экс-директора театра Москвы отпустили в обмен на задержанного в Баку журналиста из России

Экс-директора Театра сатиры отпустили в обмен на главу «Sputnik Азербайджан»

Экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева отпустили в обмен на главу редакции российского агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Об этом сообщает издание Baza.

Агаева задержали в конце августа. Он в качестве индивидуального предпринимателя заключал со своим же театром подложные авторские договоры, в рамках которых передал права на якобы написанные им сценарии спектаклей. На этом основании директор получал с каждого представления доход в размере четырех процентов от кассовых сборов.

Утром стало известно, что в Баку освободили Картавых. Решение об освобождении журналиста было принято накануне встречи российского лидера Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.