Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:11, 10 октября 2025Силовые структуры

Экс-директора театра Москвы отпустили в обмен на задержанного в Баку журналиста из России

Экс-директора Театра сатиры отпустили в обмен на главу «Sputnik Азербайджан»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Мамедали Агаев

Мамедали Агаев. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева отпустили в обмен на главу редакции российского агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Об этом сообщает издание Baza.

Агаева задержали в конце августа. Он в качестве индивидуального предпринимателя заключал со своим же театром подложные авторские договоры, в рамках которых передал права на якобы написанные им сценарии спектаклей. На этом основании директор получал с каждого представления доход в размере четырех процентов от кассовых сборов.

Утром стало известно, что в Баку освободили Картавых. Решение об освобождении журналиста было принято накануне встречи российского лидера Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали закрытых переговоров России и Украины в 2023 году

    Импорт некоторых автомобилей в Россию сошел на нет

    В российском городе автомобиль сбил инвалида на пешеходном переходе и попал на видео

    В ЦСКА назвали условие для получения бразильским футболистом клуба российского паспорта

    Стала известна дата отправки Macan в армию

    Рената Литвинова примерила платье из бюстгальтеров

    Раскрыт источник дохода экс-судьи Верховного суда России Момотова

    Венгрия призвала всех запомнить один важный урок

    Названы благоприятные последствия студеной зимы

    Седокова вышла в свет с новым мужчиной после трагедии с Тиммой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости