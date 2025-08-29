Экс-директора ведущего театра Москвы отправили в СИЗО

Суд в Москве взял под стражу экс-директора Театра сатиры Агаева за мошенничество

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева. Об этом сообщает РИА Новости.

Агаев пробудет под стражей месяц и 29 суток. Ему вменяют часть 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, он вместе с соучастниками похитил около 20 миллионов рублей на фиктивных отчетах о выполненных работах.

Как пояснила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, Агаев в качестве индивидуального предпринимателя заключал подложные авторские договоры со своим же театром, в рамках которых передал права на якобы написанные им сценарии спектаклей. На этом основании директор получал доход в четыре процента от кассовых сборов каждого представления. Задержание экс-директора театра попало на видео.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области суд арестовал мужчину, который придумал криминальные схемы по обогащению на не знающих русский мигрантах.