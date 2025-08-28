Силовые структуры
В ведущем театре Москвы вскрылась крупная афера

Волк: Задержан экс-директор ведущего театра Москвы по делу о мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

Сотрудники МВД и ФСБ задержали бывшего директора одного из ведущих театров Москвы, в котором на протяжении нескольких лет действовала мошенническая схема. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Речь идет о руководителе Московского академического театра сатиры на Маяковской Мамедали Агаеве, отмечает Telegram-канал «112».

По данным полиции, задержанный с соучастниками придумал схему по хищению средств, предназначенных для столичного бюджета. Ущерб составил 20 миллионов рублей. Подозреваемый в качестве индивидуального предпринимателя заключал подложные авторские договоры со своим же театром, в рамках которых передал права на якобы написанные им сценарии спектаклей. На этом основании директор получал доход в четыре процента от кассовых сборов каждого представления.

В МВД предоставили оперативное видео с задержанным. На кадрах виден мужчина, читающий документы, потом его сажают в автозак.

Следователь МВД возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Экс-директора доставили на допрос, на его счета наложен арест.

Агаев руководил Московским театром сатиры с 1992 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении директора МХАТа Владимира Кехмана.

