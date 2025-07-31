СК предъявил обвинения директору МХАТ Кехману

СК возбудил дело против директора МХАТ Кехмана за взятку в размере 27 миллионов

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении директора театра МХАТ Владимира Кехмана. Об этом пишет издание «Фонтанка».

28 июля СК РФ возбудил уголовное дело по статье о «получении взятки в особо крупном размере». По информации источника, в основу уголовного дела по получению и даче взятки лег эпизод 2022 года. Сообщается, что по договоренности с Кехманом второй фигурант дела Марат Каргинов оплатил 27 миллионов рублей за автомобиль «Мерседес» V-класса. Машина была оформлена на одну из его фирм, однако пользовался ею именно Кехман.

Компания «РСК-Ренессанс», принадлежащая Каргинову, занимается реставрацией санкт-петербургской Биржи и управляет офисом дирекции Культурного форума, который возглавляет Кехман.

9 июля стало известно, что главу Михайловского театра и МХАТа Владимира Кехмана задержали в рамках расследования уголовного дела о растрате или присвоении денежных средств в особо крупном размере.

22 июля в Михайловском театре Санкт-Петербурга прошли оперативные мероприятия. Сообщалось, что оперативники произвели выемку документов в кабинетах руководства театра и опросили администрацию.