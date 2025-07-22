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14:34, 22 июля 2025Культура

В Михайловском театре прошли обыски

В Михайловском театре Санкт-Петербурга прошли обыски по делу о растрате
Андрей Шеньшаков

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

В Михайловском театре Санкт-Петербурга прошли оперативные мероприятия. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

По информации источника, в здании учреждения культуры были замечены силовики, которые пришли с обысками по делу о растрате или присвоении в крупном размере. Также издание уточняет, что на месте работают сотрудники центрального аппарата Следственного комитета и отдела экономической безопасности МВД России.

Сообщается, что оперативники произвели выемку документов в кабинетах руководства театра и опросили администрацию. Следствие пытается связать действия местных сотрудников театра с указаниями, которые давал худрук Михайловского Владимир Кехман, который сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что главу Михайловского театра и МХАТа Владимира Кехмана задержали в рамках расследования уголовного дела о растрате или присвоении в особо крупном размере.

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