В Михайловском театре прошли обыски

В Михайловском театре Санкт-Петербурга прошли обыски по делу о растрате

В Михайловском театре Санкт-Петербурга прошли оперативные мероприятия. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

По информации источника, в здании учреждения культуры были замечены силовики, которые пришли с обысками по делу о растрате или присвоении в крупном размере. Также издание уточняет, что на месте работают сотрудники центрального аппарата Следственного комитета и отдела экономической безопасности МВД России.

Сообщается, что оперативники произвели выемку документов в кабинетах руководства театра и опросили администрацию. Следствие пытается связать действия местных сотрудников театра с указаниями, которые давал худрук Михайловского Владимир Кехман, который сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что главу Михайловского театра и МХАТа Владимира Кехмана задержали в рамках расследования уголовного дела о растрате или присвоении в особо крупном размере.