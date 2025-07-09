Главу Михайловского театра и МХАТ задержали силовики

«Фонтанка»: Главу Михайловского театра и МХАТ Кехмана задержали силовики

Главу Михайловского театра и МХАТ Владимира Кехмана задержали в рамках расследования уголовного дела о растрате или присвоении в особо крупном размере. Об этом сообщает «Фонтанка» в Telegram.

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов задержали Кехмана сразу после его возвращения из-за границы. «В фабуле дела — контракты по реконструкции старой сцены МХАТ. Работы шли не один год, открывать сцену планировали в октябре 2025 года», — говорится в сообщении.

В 2022 году главного директора МХАТ имени Горького Галину Гетьман заподозрили в хищении более 4 миллионов рублей из кассы театра. Как утверждалось, хищение средств удалось выявить во время внеплановой инвентаризации, которую инициировал Кехман.