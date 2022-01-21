Главного бухгалтера МХАТ заподозрили в хищении более 4 миллионов рублей

Главного бухгалтера Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Галину Гетьман заподозрили в хищении более 4 миллионов рублей из кассы театра. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения. Уточняется, что предполагаемое преступление выявил генеральный директор учреждения Владимир Кехман. Бухгалтер поначалу отказывалась возвращать сумму, но затем явилась с повинной и согласилась на сотрудничество с правоохранительными органами. Гетьман не стали заключать под стражу.

Хищение средств удалось выявить во время внеплановой инвентаризации, которую инициировал Кехман. Проверка началась в декабре прошлого года, и, по словам гендиректора, бухгалтер сразу же отказалась предоставлять необходимые документы, поэтому ее уволили. Кехман заявил, что впервые за 15 лет работы столкнулся с такими грубыми финансовыми нарушениями, какие он наблюдает во МХАТ.

Ранее Кехман рассказал о многомиллионных долгах театра. По его словам, материальный урон был нанесен бывшим худруком Эдуардом Бояковым за три года руководства. На вопрос о сумме задолженности гендиректор ответил: «было 168 миллионов, сейчас осталось порядка 73 или 74».